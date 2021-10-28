İzmir’de hibe desteğiyle 50 milyon liralık yatırım

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi kapsamında İzmir'de yüzde 50 hibe desteği sağlandı. Hibe desteği almaya hak kazanan 29 yatırımcı, hibe sözleşmelerini İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'in de katıldığı törenle imzaladı.

ÜRETİCİLERİMİZ DESTEKLENMELİ

Verilen destekle birlikte İzmir'e kırsal kalkınma alanında yaklaşık 50 Milyon TL yatırım gerçekleştirilecek. İl Müdürü Mustafa Özen, "Bitkisel üretimin, hayvansal üretimin ve su ürünlerinin yetiştirilmesi aşamasında üreticilerimizin desteklenmesi çok önemli. Bakanlığımız bu alanlarda üreticilerimizi desteklediği gibi, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesi için de bu proje ile 81 ilde Kırsal Kalkınma Yatırımlarına %50 hibe desteği veriyor. 2006 yılından bu yana devam eden bu proje desteği ile yatırımcılarımız İzmir'de bugüne kadar kırsal kalkınma alanında 421 Milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Destek alan 461 proje ile 4770 kişi iş imkanı buldu. Sizlerin de bu desteklemelerle tarımsal üretime değer katacağınızdan şüphem yok. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.