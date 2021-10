Lezita’nın yatırımları hız kesmiyor

Türkiye beyaz et sektörü, yıllık cirosu yaklaşık 5,5 milyar dolar olan, 15 bin adet kayıtlı kümesi ile birlikte dolaylı olarak 3 milyon kişinin geçimini sağladığı bir sektör. Yatırımlarıyla sektörün lider markalarından biri olan Lezita'nın Genel Müdürü Mesut Ergül, hem sektörü hem de çalışma, hedef ve projelerini Yeni Asır'a anlattı. Ergül, sorularımızı yanıtladı: ■ Tavukçuluk sektörünün önemini bizim için değerlendirebilir misiniz? Sadece bizim coğrafyamızda değil tüm dünya sağlıklı ve besleyici piliç etini tercih ediyor. 267.3 milyar dolar büyüklüğe ulaşan küresel beyaz et pazarının 2027 yılında 347.3 milyar dolar toplam büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Sektör pandemi döneminde de yükselişini sürdürdü.

Dünya standartlarının üzerinde kaliteli üretim ve uygun kapasitesi, yüksek teknolojik yatırımları ve tesisleriyle Türk beyaz et sektörü, dünyada aranan, talep edilen bir konuma ulaştı. Türkiye beyaz et sektörü, yıllık cirosu yaklaşık 5,5 milyar dolar olan, 15 bin adet kayıtlı kümesi ile birlikte dolaylı olarak 3 milyon kişinin geçimini sağladığı bir sektör. Sektörümüz, hayvancılık sektörünün en gelişmiş ve teknolojiye en açık alanı. Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı olan tüketiciler hayvansal protein açığının kapatılmasında kırmızı ete alternatif olarak daha ekonomik olan kanatlı etine yöneliyor.

■ Lezita hakkında bilgi verir misiniz? Lezita, Abalıoğlu Grubu'nun kurucusu rahmetli Orhan Abalıoğlu'nun sanayicilik ruhu ve ilerleme azminin yem sektörünün ardından gıda sektöründe de kendini göstermesinin bir sonucu. Sofralık yumurta üretimiyle başlayan Abalıoğlu'nun gıda faaliyetleri, 2006 yılına gelindiğinde Türkiye'nin en modern et entegre tesisinin İzmir'de kurulmasıyla bambaşka bir boyut kazandı. Lezita markası da böylece doğmuş oldu. Bugün Lezita olarak günde 450 bin piliç işleme kapasitesine sahip tesislerimizde üretimini gerçekleştirdiğimiz besleyici, lezzetli ve pratik ürünler ile piliç eti sektörünün en büyük oyuncularından biri konumuna ulaştık. Tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek geliştirdiğimiz pratik ve yenilikçi ürünlerimiz sayesinde restoran lezzetlerini daha pratik, sağlıklı ve ekonomik bir şekilde tüketicilerimize sunuyoruz. Klasik piliç ürünlerimizin yanı sıra Çıtır Kova'dan, Izgara Dilimli Piliç Fileto'ya, İçli tavuktan, fesleğenli, körili dünya lezzetlerine farklı beğeni ve damak zevkine hitap eden pek çok ürünümüz var.

3500 KİŞİYE İSTİHDAM

■ Lezita'nın tesisleri ve istihdam sayısı hakkında bize bilgi verir misiniz? Lezita olarak, modern şehir hayatının problemi olan iyi beslenme ihtiyacının önündeki bariyerleri, pratik çözümlerle ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Kuruluşumuzdan itibaren her zaman en son teknolojiye yatırım yapıyoruz. Üretim tesisimiz 2006 yılında açıldığında ülkenin en büyük ve modern piliç üretim tesisi konumundaydı. Yıllar içerisinde sürekli gelişim ilkesiyle yatırımlarımız hiç hız kesmedi. 2020 yılında pandemiye rağmen 100 milyon TL değerindeki yeni hat yatırımımızı Temmuz ayı itibarıyla hayata geçirdik. AÇ-YE ürün ailesini genişlettiğimiz yeni dilimli hat yatırımı ile yeni kaplamalı hat yatırımını devreye aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde el değmeden paketleme sağlayan otomasyon sistemi ve şarküteri üretiminde yaklaşık %20 artış sağlayan şarküteri hattı yatırımı yaptık. Yeniliklere açık olup, bu yeniliklere kısa sürede adapte olmanın ve üretebilir hale gelmenin sektörün gelişimi için en önemli faktör olduğu inancıyla yenilikçi ürün geliştirmede her zaman en üst noktayı hedefliyoruz. Yaklaşık 3500 kişiye istihdam sağlıyoruz.

SEKTÖRE İVME KAZANDIRACAK

İzmir'de ve Türkiye'de ileriye dönük planlarınız nelerdir?

HEM iç hem de dış pazardaki ihtiyacı karşılayabilmek adına tam kapasite ile çalışan İzmir tesisimize ek olarak Kahramanmaraş'ta et entegre üretim tesisi yatırımımızı hayata geçireceğiz. Bu yatırım hem Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Kahramanmaraş'ta ilk aşamada yıllık 150 bin ton piliç eti, 35 bin ton ileri işlenmiş ürün üretimi hedefliyoruz.

TOLGA TEKİN