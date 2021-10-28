Özel Sağlık Hastanesi 1’inci yaşını kutluyor

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, 50 yıl önce hizmet vermeye başlayan ve bugüne dek Ege Bölgesinde 400 bin üzerinde doğuma tanıklık eden Özel Sağlık Hastanesi'nin yeniden yaşama döndürülmesinin kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Özel Sağlık Hastanesi olarak kurulalı bir yıl olmasına rağmen yatak kapasitelerinin % 90 doluluğa ulaştığını dile getiren Kalı, gerekli tüm insan kaynağı ve teknolojik altyapıların da tamamlandığını vurguladı.

SİNERJİ YAKALADIK

Kalı, "İzmir'e bir sağlık markası daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık sektörü bir ekip işidir. Bu nedenle alanındaki en doğru akademisyenler ve deneyimli personelle birlikte çalışmalarımıza hız verdik. 3-4 ay içerisinde sanki 5 yıldır birlikte çalışıyormuş gibi bir sinerji yakaladık. Hastanemize olan taleplerden memnunuz, geç saatlere kadar ameliyathanelerde operasyonlar yapılıyor. Amacımız insanların buradan mutlu ve huzurlu şekilde ayrılmaları. İnsanlar bizlere teşekkür ediyor ve kendilerini evlerinde hissettiklerini söylüyor. Bu çok gurur verici bir durum. İnsanların en zor anlarında yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

SON TEKNOLOJİK CİHAZLAR

Teknoloji konusuna özel bir önem verdiklerini ve yatırım yaptıklarını kaydeden Op. Dr. Kenan Kalı, "Teknolojik donanım olarak en iyilerini bir araya getirmeyi başardık. DaVinci Robotik cerrahi, HiFu, 3 Tesla MR, Nöro Navigasyon, Fizyon Biyopsisi gibi dünyadaki en son teknolojik cihazları tek çatı altında topladık. Teknoloji kadar hekim deneyimi de çok önemlidir. Bu iki gücün birleşmesiyle ameliyatlardaki başarı oranı ve hasta memnuniyeti de çok arttı. Sağlık turizmi konusunda da iddialıyız. Yurtdışından ağırlıklı olarak Avrupadan önemli bir hasta akışı sağladık. Şu anda hastalarımızın yarısına yakını yabancı hastalardan oluşuyor. Ağırlıklı olarak kanser tedavisi, robotik cerrahi, genel cerrahi ve obezite, üroloji, plastik cerrahi alanlarında tedavi olmak için hastanemizi tercih ediyorlar. Bu durum kent ekonomisi adına da sevindirici bir gelişme" dedi.

GÖZDE GRUBU'NDAN ÜNİVERSİTE YATIRIMI

GÖZDE Grubu olarak İzmir'de bir özel üniversite kurmak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Kalı, "Hastanemizin kuruluşunda birinci yılı geride bırakırken bir de üniversite kurmak için kolları sıvadık. Gözde Grubu olarak hem sağlık hem de inşaat alanlarında hizmetlerimiz bulunuyor. Kuracağımız üniversitede de sağlık ve inşaat alanında ağırlıklı olarak eğitim verilecek. Öğrenciler teorik eğitimin yanında grup şirketlerimiz bünyesinde staj ve uygulama yapma şansına kavuşmuş olacak. Grup olarak yetişmiş personel anlamında önemli ve insan kaynağı oluşturacağız. Gözde Grubu olarak sağlık yatırımlarımız devam edecek. İzmir'de iki yeni hastane daha açmayı istiyoruz. Ayrıca Aydın, Denizli, Manisa ve Kuşadası'nda da yeni hastane yatırımlarımız olacak. Ege Bölgesi'nde 6 hastaneden oluşan bir sağlık zinciri oluşturmak için kolları sıvadık. Toplamda 2.5, 3 milyar liralık bir yatırım bütçesi öngörüyoruz. Toplam personel sayımızı da 4 bin 500'e yükseltmek istiyoruz" dedi.