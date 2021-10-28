Türk basınının mihenk taşı

Türk basın tarihinin dev çınarı Yeni Asır Gazetesi, ülkemizde basın sektörünün öncüsü olma konumunu yıllardır sürdürüyor. İşte 2000'li yıllar sonrasında Yeni Asır Gazetesi'nin gündem belirleyen manşetleri: ■ 3 KASIM 2002: AK Parti tek başına iktidar. 3 Kasım genel seçimlerinde AK Parti 363 milletvekilliği kazanarak tek başına iktidar oldu, CHP ise 178 milletvekili kazanarak ikinci parti olarak Meclis'e girmeyi başardı. 9 kişi de bağımsız olarak seçildi. ■ 15-21 KASIM 2003: İstanbul Beyoğlu Kuledibi Neve Şalom ile Şişli'deki Beth İsrael sinagoglarına 15 Kasım sabahı patlayıcı yüklü iki kamyonla terörist saldırısı. 25 ölü 300 yaralı. 20 Kasım'da Levent'teki HSBC Bankası ile Beyoğlu'ndaki İngiliz Baş Konsolosluğu'ndaki patlamalarda 30 kişi öldü, 470 kişi de yaralandı. ■ 13 ARALIK 2003: Irak eski devlet başkanı Saddam Hüseyin, memleketi Tikrit'te yakalandı.

■ 28 AĞUSTOS 2008: Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. ■ 28 AĞUSTOS 2014: Milletin zaferi. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı oldu. ■ 15 TEMMUZ 2016: Ordu içindeki küçük bir FETÖ cuntasının alçakça darbe girişimine milli iradeden ağır tokat geldi. Tüm yurtta sokaklara çıkan vatandaşlar ve siyasi liderler güçlü bir şekilde demokrasiye sahip çıktı. ■ 16 TEMMUZ 2016: Darbe girişimi sonrasında yurt genelinde FETÖ operasyonları başlarken 8 darbeci asker Yunanistan'a kaçtı. 8 darbeci arasında Binbaşı Gencay Büyük, Binbaşı Ahmet Güzel, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Uğur Uçan, Başçavuş Bilal Kurugül ve Başçavuş Mesut Fırat bulunuyor.

■ 27 TEMMUZ 2016: Medyada FETÖ operasyonu. Aralarında Nazlı Ilıcak Ahmet Altan ve Mehmet Altan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu medya çalışanları gözaltına alındı.

■ 7 AĞUSTOS 2016: Milyonlar Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde buluştu. Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen mitinge yaklaşık 5 milyon kişi katıldı. ■ 21 AĞUSTOS 2016: Türkiye, Rio Olimpiyatları'nda 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya aldı. ■ 24 AĞUSTOS 2016: Fırat Kalkanı Harekatı başladı. Harekatı 15 Temmuz'da darbecilere ilk kurşunu sıktıran Korgeneral Zekai Aksakallı yönetti. ■ 26 AĞUSTOS 2016: Yavuz Sultan Selim köprüsü açıldı. Köprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda dünya liderinin katılımıyla hizme açıldı. ■ 11 KASIM 2016: Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk hain terör saldırısında şehit oldu. ■ 5 ARALIK 2016: Göktürk Uydusu uzaya fırlatıldı. TSK hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ile karşılayacak GÖKTÜRK-1 uydusu, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı. ■ 1 OCAK 2017: Yerel saatle 01:15'te Ortaköy, Beşiktaş'ta IŞİD tarafından gece kulübü saldırısı gerçekleşti. Saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. ■ 31 OCAK 2017: Asya ve Avrupa kıtalarını karoyolu tüneli birleştiren Avrasya Tüneli faaliyete başladı.. ■ 16 NİSAN 2017: Türkiye Anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Referandum kesin sonuçları YSK başkanı Sadi Güven tarafından açıklandı. YSK Başkanı Güven, Evet oylarının yüzde 51,41 olduğunu hayır oylarının ise 48,59 olduğunu açıkladı. ■ 20 OCAK

2018 - Afrin Operasyonu başladı.

■ 3 ŞUBAT 2018 CHP olağan kurultayında 1275 delegenin kullandığı oyların %86.7 sini alan Kemal Kılıçdaroğlu 5. kez genel başkanlığa seçildi. ■ 18 MART 2018: Afrin Operasyonunun hedefindeki Afrin kent merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. ■ 12 HAZİRAN 2018: Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın projesinde ilk gaz akışı gerçekleşti. ■ 9 TEMMUZ 2018: Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimi ilk turda oyların salt çoğunluğunu alarak kazanan Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 ülke liderinin de katıldığı törende yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. ■ 2 EKİM 2018: Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldü. ■ 9 EKİM 2019: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Millî Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özerklik ilan eden Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı Barış Pınarı Harekâtı başladı. ■ 27 ARALIK 2019: TOGG Yerli Otomobil tanıtıldı. ■ 10 OCAK 2020: Türkiye Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. ■ 11 MART 2020: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez Koronavirüs vakasına rastlanıldığını açıkladı. ■ 12 MART 2020: COVID-19 tedbirleri kapsamında İlköğretim ve Ortaöğretim 16 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle tatil edildi. ■ 17 MART 2020: Türkiye'de COVID-19'dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. ■ 21 MART 2020: COVID-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi. ■ 25 MART 2020: COVID-19 tedbirleri kapsamına tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. ■ 17 NİSAN 2020: Pandemi ile mücadele kapsamında haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ■ 10 TEMMUZ 2020: Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. ■ 21 AĞUSTOS 2020:- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. ■ 30 EKİM 2020 Ege Denizi depremi. Richter ölçeğine göre 6,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 117 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı. ■ 30 ARALIK 2020: 3 milyon doz Sinovac Biotech COVID-19 aşısı Türkiye'ye ulaştı. ■ 9 ŞUBAT 2021: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Uzay Programı'nı açıkladı.