Türkiye en hızlı büyüyen ülkelerden biri olacak

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2020'de başlayıp 2021 yılına damga vuran Covid- 19 salgınının hem küresel ekonomi hem Türkiye ekonomisi için bir yandan büyük belirsizlikler yaratırken, yaşanan hızlı değişim sürecinin çok önemli deneyimler kazandırdığının altını çizdi. Başkan Kestelli, "Önümüzdeki dönemde temel odağımız, bu deneyimden faydalanarak; hızla dönüşen küresel iktisadi ortama ve değişen arz zincirlerine aynı hızla adaptasyon olmalı. Salgın döneminde dünyada yaşanan 10 trilyon doları aşkın parasal genişleme, bu yıl ekonomilerde ciddi bir toparlanmanın tetikleyicisi oldu" dedi.

GERİDE KALACAK

Geçen yıl yüzde 3 küçülen dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyümesi öngörüldüğünü belirten Kestelli, "Türkiye de muhtemelen yüzde 9'un üzerinde bir büyüme ile bu trendin en hızlı ülkelerinden biri olacak. Ancak küresel para politikasının yön değiştirdiği, parasal desteklerin azalmaya başladığı bir dönemin arifesindeyiz. Bu trend değişikliğinin Türkiye gibi gelişen ülkelerde dalgalanmalara yol açması muhtemel. Günlük telaşa kapılmadan atacağımız doğru adımlar, 2022 yılında bizi son yıllarda zorlayan tüm ekonomik sorunlarımızı geride bırakmamıza vesile olacaktır" dedi.

DİJİTALLEŞME VE YEŞİL EKONOMİ

Dijitalleşme ve yeşil ekonomi ile hızla değişen yeni dünyaya uyum sağlamamızın bizi uluslararası alanda bir adım öne taşıyacağına inandığını söyleyen Kestelli, "Bunun için bireyden devlete herkese düşen çok önemli sorumluluklar var. Yeni dönemde bilim ve teknolojide yetkin, inovasyonu üretim ve yönetim sisteminin merkezine yerleştirmiş bir iş dünyasına ihtiyacımız var. Bu, küresel rekabet açısından da stratejik bir önem taşımaktadır. Ayrıca bir Akdeniz ülkesi olarak iklimsel değişime dayanıklı bir toplum ve ekonomi yaratmak zorundayız. Meclis onayından geçerek yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşmasının çizdiği rotayı izlememizin bir yükümlülükten öte gereklilik olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini de içselleştirmemiz şart. Yeşil mutabakatta ön almamız ve 2050 yılına yönelik karbon-nötr olma hedefinin yol haritasını hazırlamamız şart. Ve bu yolda insan kaynağımızı geleceğin şartlarına uygun hale getirmeyi önceliklendirmeliyiz. Tüm bu saydığım nedenlerden dolayı 2022 yılının yeşil ekonomiye geçiş ve gelecek vizyonun belirleneceği yıl olacağını düşünüyorum" dedi.