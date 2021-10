TURKUVAZ Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak: Ulu çınar Yeni Asır

Türk gazeteciliğinin Avrupa'ya açılan ilk penceresi olan YENİ ASIR, 19 Ağustos 1895'te Selanik'te Abdurrahman Arif Bey tarafından kuruldu. 22 Temmuz 1908'de YENİ ASIR adını alarak yayın hayatına devam eden gazetemiz, üç asra hitaben başarılarını sürdürüyor. YENİ ASIR, 127 yıldır Türkiye'nin en eski ve en büyük bölge gazetesi unvanıyla ülkemizin sembol gazetesi oldu. Her daim bulunduğu bölgeye katma değer sağlamayı hedefleyen, her eline alanın kendinden ya da kendisi ile ilgili bir şeyler bulabileceği YENİ ASIR'ı çalışanları bir çınar gibi besledi, büyüttü. Bu çınarı besleyip, büyüten ve başarıya katkısı olan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyoruz. Ve tabii ki en büyük övgü ve teşekkür, YENİ ASIR'ı her sabah evine, işyerine konuk ederek büyümesini ve sürekliliğini sağlayan okurlarımıza... YENİ ASIR'ın tarihi, her ne kadar çok yazılıp çizilse de, fırsat oldukça tekrarlanmaya değer nitelikte. Çünkü yaşadığı zorluklara karşın ne kadar başarılı bir tablo çizdiğini görebiliyoruz. Hafızalarımızı tazelememiz için kısa bir özet vermek isterim. EN ETKİLİ GAZETE

YENİ ASIR, 19.Yüzyıl'da Selanik'te, Kosova ve Manastır'a dağıtım yaparak en etkili gazete unvanını aldı. Gazetenin zor günleri, Selanik'in Yunanların eline geçmesiyle başladı. Yunanlar gazeteyi kapatıp, sahibi Abdurrahman Arif'i hapsettikten sonra 3 ay yayın hayatına ara vermek zorunda kaldı. 1924 yılında yaşanan kundaklanma olayının ardından portatif bir matbaa makinesi ile basımına devam edildi ve elden ele dağıtılarak yayın hayatını sürdürdü. Yunanistan'da görmüş olduğu baskı, Türkiye'ye kaçmaktan başka alternatif bırakmadı YENİ ASIR'a. Cumhuriyetin ilan edilmesi de teşvik edici bir unsur oldu. 1924 yılında Selanik'ten göçerek Türkiye'nin gözbebeği İzmir'e yerleşti. Abdurrahman Arif Bey'in oğulları Şevket ve Behzat Bilgin kardeşler, İzmir'in Kemeraltı semtinde iki katlı bir bina kiralayarak yayın hayatını anavatanda devam ettirdiler. Üçüncü mekan ise o devirdeki İzmir İtfaiye Müdürlüğü arkasındaki iş hanının zemininde, Alman Kültür Merkezi'nin yanındaydı. Son olarak YENİ ASIR adını taşıyan şimdiki modern binaya geçti.

BASIN TARİHİNİN ÖZETİ

Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip olması ile birlikte, Yeni Asır sadece bir gazete olmakla kalmayıp aynı zamanda ilkleri Türk gazeteciliğine kazandırdı. YENİ ASIR Türk basın tarihinin en güzel özetidir. Yayın ilkelerinden ödün vermeden objektif haberciliği ile hem Ege'nin hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesidir. Türk basınında devrim olarak adlandırılabilecek yeniliklerin neredeyse hepsine imza atan YENİ ASIR, Türkiye'deki basın sektörünün gelişimi ve büyümesinde büyük paya sahiptir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunda da önemli rol oynayan YENİ ASIR, 1960 yılında o devrin Başbakan'ı Adnan Menderes'in onayı ile 1. Kordon'da Halk Evi'ne ait binayı alıp ilk resmi cemiyet binasının oluşturulmasına ve Gazeteciler Cemiyeti'nin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesine vesile oldu.

İLKLERE ÖNCÜLÜK ETTİ

1967 yılında Türkiye'de ilk ofset baskı tekniğini uygulayarak, 1977'de Avrupa'da bilgisayar kullanan ilk gazete unvanını aldı. 1980'de bilgisayarla gazete hazırlama teknolojisinde sadece Türkiye'ye değil, İngiltere ve Fransa dahil tüm Avrupa kıtasına öncülük etti. YENİ ASIR'daki gazetecilik deneyimi ve tecrübesi, Babı-Ali'ye de taşınarak SABAH, TAKVİM, FOTOMAÇ gibi ülke çapındaki gazeteleri ve pek çok dergiyi yarattı. Ege Bölgesi'nde 7 ilde yayın yapan gazete, bir dönem 210 bin tiraja ulaşarak dünya yerel gazeteler rekorunu kırdı. YENİ ASIR, 1998 yılının Aralık ayından itibaren dijital yayınlara da geçti. Şimdi artık Ege'den Türkiye'ye taşındı... Nice asırlara YENİ ASIR...