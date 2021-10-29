’Bir zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından yeni başlangıç!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha hayatında yeni bir başlangıç yaparken, Hakan'ın Züleyha'ya olan duyguları yoğunlaştı.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 110'uncu bölümü #KaçınılmazGerçek etiketiyle gündem oldu.

ZÜLEYHA KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Hakan ile çıktığı İzmir yolculuğunun ardından yaşadığı ıstıraplardan kurtulan Züleyha, adeta yeniden doğdu. Demir'den boşanmaya karar veren Züleyha'nın seçtiği yol ise Çukurova halkını şaşkınlığa sürükledi. Züleyha, gazeteye Demir'e hitaben bir ilan verip boşanacaklarını duyurdu. Fikret, Züleyha'nın bu kararı Hakan'ın etkisiyle aldığını düşünüp sinirlenirken, Hakan'ın Züleyha'ya olan hislerini fark eden Abdülkadir, ilanı görünce ortağını kaybetme endişesine kapıldı.

HAKAN'IN ZÜLEYHA'YA OLAN HİSLERİ AÇIĞA ÇIKTI

Yamanlara ait gıda ihracatıyla ilgili planı bozan Hakan, Abdülkadir'e gemi operasyonunu iptal etmesini söyledi. Züleyha'nın zarar görmesini

istemeyen Hakan, intikam planını Demir gelince devreye sokacağını belirtti. Abdülkadir, Hakan'ın kaptana ulaşmaması için her yolu denerken, Züleyha geminin battığı ve malın zayi olduğu haberini aldı. Hakan, paniğe kapılan Züleyha'ya zararını tazmin edeceğine dair söz verdi.

HAKAN VE ZÜLEYHA'NIN YAKINLIĞI FİKRET'İ KISKANDIRDI

Fikret, herkesin içinde Hakan'a güvenmediğini yineleyince Züleyha ona sert çıkıştı. Sonunda Züleyha, Fikret'e anlayışla yaklaşıp aradaki buzları eritirken; Çetin'in, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığına dair iddiası Gülten'i şaşırttı. Züleyha'ya karşı duygularına engel olamayan Hakan, kendini ele verdi. Züleyha da Hakan'ın hislerini fark etmeye başladı. Şehir kulübünde düzenlenen düğüne katılan Züleyha ve Hakan'ın uyumu dikkatlerden kaçmazken, ikiliyi dans ederken gören Fikret'in vereceği tepki merak konusu oldu.

111.BÖLÜMÜN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN