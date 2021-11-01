Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Şahin ve Özlem Türeci açıkladı

Dünyada ilk onaylana koronavirüs aşısı olan Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren Prof.Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den koronavirüsün geleceğine dair önemli açıklamalar geldi. 'Koronavirüs ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt veren ikili "Bu zor bir soru çünkü virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Salgının ne zaman sona ereceğini söylemek için bu bilgiye ihtiyacımız var" dedi.





NE ZAMAN BİTECEK?

Dünyanın merak ettiği 'koronavirüs salgını ne zaman sona erecek?' sorusuna yanıt veren Özlem Türeci, "Bu zor bir soru, çünkü virüs ile ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz ve virüsün aşıya nasıl tepki gösterdiğinin değiştiğini öğreniyoruz. Salgının ne zaman biteceğine dair tahminde bulunmak için bu bilgiye ihtiyacımız var. Fakat şu an şimdiden kademeli olarak normalleşmeye başladığımızı söyleyebilirim. Şu an bunu hissediyoruz. Virüsle baş etmeyi öğreniyoruz. Birçoğumuz aşı oldu ve yeni özgürlükler kazandı. Nüfusun daha büyük kısmı bağışıklık kazandıkça daha özgürce hareket edebilir ve normalleşebiliriz" dedi.



BİRKAÇ YIL DAHA ARAMIZDA OLACAK

Koronavirüsün birkaç yıl daha hayatımızda olacağını dile getiren Türeci, " "Nüfusun büyük bir kısmı bağışık olduğu için daha özgürce hareket edebileceğimiz bir normallik olacak. Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız. Yıllar geçtikçe virüs, nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı grip virüsü statüsünü kazanacaktır. Koronavirüs daha da yönetilebilen bir virüs olacak" " dedi.





AŞININ DEĞİŞTİRİLMESİNE GEREK YOK

Uğur Şahin, "Şu an aşının değiştirilmesine gerek yok. Fakat biz yeni varyantlar için aşı geliştirebildiğimizi ve onları klinik olarak test edebildiğimizi ve şu an kullandığımız aşılar gibi onların da güvenilir olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.



Şahin, "Eğer gelecek birkaç yılda yeni bir varyant ortaya çıkarsa aşıyı adapte edebiliriz ve gerekli prosedürleri hızlıca yapabiliriz. Biz sakince aşının her iki yılda bir yeni bir mutasyona karşı değişmesi gerekirse yapabileceğimizi bilmek istiyoruz" dedi.



AŞI OLMAYANLARA ÖNERİ

Uğur Şahin, bu kadar aşıya rağmen insanların aşı olmayı reddetmesiyle ilgili olarak, "İnsanların aşı olmaması hayal kırıklığı yaratmıyor. Biz şeffaf bir şekilde bilgi sağlıyoruz. Uzmanların medyada kendilerini ifade etmesi iyi bir şey. Benim önereceğim tek bir şey var o da tek taraflı bilgiye bakmamaları ve mümkünse iyi bir karar verebilmeleri için olabildiğinde geniş bir şekilde bilgi almaları" ifadesini kullandı.

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