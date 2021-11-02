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Haberler Yaşam “Bu iddia kanıtlanırsa Tesla hissemi satacağım”

“Bu iddia kanıtlanırsa Tesla hissemi satacağım”

“Bu iddia kanıtlanırsa Tesla hissemi satacağım”

2.11.2021

Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley'in açıklamalarının yankıları sürüyor. Beasley dünyadaki açlık krizinin çözümü için ünlü milyarderler Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson'a çağrıda bulunmuş ve şu ifadelere yer vermişti:

"Servetlerinin sadece küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununu çözebilirler." Beasley, ayrıca Musk'ın servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar dolar ile dünyadaki açlık sorunun bitebileceğini sözlerine eklemişti. David Beasley'in bu açıklamalarına Musk'tan yanıt gecikmedi. Elon Musk bu iddianın kanıtlanmasını istedi ve kanıtlanması durumunda milyarlarca dolar değerinde bir adım atacağını duyurdu.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ
Business Insider'da yer alan habere göre, Musk, bu iddianın kanıtlanması durumunda Tesla hissesini satacağını ve gelirlerini bağışlayacağını söyledi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk şu anda dünyanın en zengin insanı ve serveti 300 milyar doların üzerinde olan ilk ve tek kişi.

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