MEB 2. paket yardımcı kaynakları erişime açtı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), her kademedeki öğrenci ve öğretmenler için yardımcı kaynak desteğinin ikinci paketini, dün erişime açtı. İnternet üzerinden erişilebilen kaynaklar ayrıca basılı ve ücretsiz olarak da tüm öğrencilere ulaştırılacak. İçinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kasım ayı örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) örnek soru kitapçıkları yer alan yardımcı kaynak destek paketine, MEB'in resmi internet sitesi 'meb.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her ayın ilk haftası paketleri yayımlamayı sürdürürken içeriğindeki çeşitliliği de artıracağız" dedi.

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