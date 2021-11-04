ABD’linin başına çuval geçirme girişimine gözaltı

İSTANBUL'DA Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 kişi, Sarayburnu'nda demirleyen ABD donanmasına ait gemide görevli olan ve şehir gezisine çıkan sivil personelin başına çuval geçirmeye çalıştı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 17 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından tümünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, yurt dışı yasağı ve imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

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