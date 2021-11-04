Anneler, aşı için kolları sıvayın

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta kendi sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, gebe ölümlerinin salgın öncesine göre yüzde elli iki arttığını belirtti. Koca, "Bu yıl ise yüzde elli daha fazla anne adayı kovid 19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kayıp annelerin yüzde 99'u ne yazık ki aşısız gebeler" ifadelerinde bulundu.

OLMAZSA OLMAZ SİLAHIMIZ

Bu alanda hizmet veren bir çok hekim ile görüş alışverişinde bulundum. Doktorlarımızın hemen hemen hepsi aynı konuya değindi. Bakan çok haklı, fakat gebe anneler konusunda gerek basında, gerekse ulusal kanallarda aşılama için anne adayları ile ilgili bilgilendirme yeterince yapılmıyor. Pandemide, aşının gebe anneye ve çocuğuna herhangi bir yan etkisinin olmadığını anlatan bilgilendirme ve kamu spotları yayınlanmalı. Aile hekimlerine bu konuda son derece önemli görevlerin düştüğünün de altını çizelim. Konu ile ilgili görüşlerine son derece önem verdiğim bir başka hekim ise Jinekolog Opr. Dr. Özer Gürbüz. Dr. Özer Gürbüz, gebelerde aşılama konusunda şu bilgileri bizlerle paylaştı: "Hastalarıma pandemi ile ilgili detaylı bilgiler veriyorum. Kovid-19 ile ilgili de mutlaka aşılama yapılması gerektiğinin altını çiziyorum. Maalesef bazı gebe hastalarımız kulaktan duyulma sözlere kanarak bir takım kişilerin etkisinde kalabiliyor. Kendilerine bir hekim olarak önerim, hekimine danışarak aşı takvimine uymaları. Aşının sağlık ve dini açıdan bir sakıncası bulunmamakta. Bugüne kadar klinik olarak kanıtlanmış herhangi bir sorun da bulunmamakta. Günümüzde, Kovid-19 hayatımızın bir parçası oldu. Virüs her an şekil değiştiriyor. Aşı, günümüzde iyileştirici değil fakat koruyucu bir silah olarak olmazsa olmazımız." Çocuk hastalıkları konusunda fikrini aldığım doktorlarımızdan bir uyarı da emziren anneler için. Kovid-19 aşısının bilinen etkin bir yan tesirinin olmadığını belirten uzmanlar buna rağmen halen aşısız insanların aramızda dolaştığını belirtiyorlar. Konu hakkında bilgisine güvendiğimiz doktorlarımız şunu söylüyor: "Özellikle doğum sonrası annelerin kafasında hep şu soru var, aşı olursam emzirmede çocuğuma etki eder mi?" Çocuk hastalıkları ve sağlığı alanında güvenilir doktorlarımız kesinlikle aşıyı öneriyor. Aşının emzirmede çocuğa hiç bir yan etkisi yok, anneyi de koruyor. Annelerimiz hekimlerine düzenli kontrollerini yaptırıp emzirme süresince aşı günü geldiğinde mutlaka aşılarını yaptırmalı deniliyor.

OKULLARDA ALARM ÇALIYOR

Son bir haftada çevremde onlarca öğretmen test sonuçlarının pozitif olması nedeni ile derslere gidemedi. Velilerde de ciddi tedirginlikler var. Havaların soğuması ile kapalı alanlarda 40 dakikalık bir sürede 20-25 kişinin aynı ortamda olduğunu düşünün, sonuç ortada. Vakit geç sayılmaz. Yetkililere nacizane önerim, sınıfları 10 kişinin üstüne çıkarmayın. Dönüşümlü gün ve ders saatleri olsun. Gerekirse yaz tatili kısaltılır, eksik yapılan dersler bahar ve yaz aylarında da tamamlanabilinir.