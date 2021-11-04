Osman Bey’in fethi reytingleri katladı

#TürkeBaşkaldıranın etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Kuruluş Osman', Türkiye ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de rakipsizdi.

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'Kuruluş Osman'

Tüm Kişiler'de %9,12 izlenme oranı ve 23,68 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,81 izlenme oranı ve %23,90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

Dizinin 69'uncu bölümde; Kayı Obası'na ile ticaret anlaşmalarını iptal ederek Osman Bey'i köşeye sıkıştıracağını düşünen bölge tekfurları, Bilecik Kalesi'ndeki toplantılarına davet ettikleri Osman Bey'in sürprizi karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

Tekfur Rogatus'un kervanına baskın yapan Osman Bey'in bu darbesi karşısında Papaz Gregor'u geri alabilmek ve Osman Bey'in elindeki kozu öğrenebilmek için tüm şartları zorlamaya karar veren Nikola, Kosses ve Rogatus, Şam'dan gelecek kervanın güvenliği hakkında endişeye düştü. Kervanı koruma görevini İnegöl Tekfuru Nikola üzerine aldı.

Mari'nin sipariş ettiği kilimleri teslim etmek üzere Harmankaya Kalesi'ne giden Malhun Hatun ve Aygül Hatun, Mari ile buluşmaları sırasında Şam'dan gelecek kervanın haberini aldı. Bu istihbarat tekfurlara darbe indirimek isteyen Osman Bey'e beklediği fırsatı sundu.

Göktuğ'un elinden kaçırdığı Katalanlara ağır bir darbe indiren Turgut Alp'in Kayı Obası'nda Osman Bey'le buluşması aradaki buzları eritti. Osman Bey ise Bilecik kervanından elde ettiği ganimetleri Turgut Alp'le paylaştı.

Şam kervanını ele geçirmek için oyun kuran Osman Bey, İnegöl sınırındaki stratejik öneme sahip bir Rum köyüne Papaz Gregor'u yolladı ve Osman Bey'in adaletini ve gerçekleri ahaliyle paylaşmasını istedi. Osman Bey gazaya katılmak Malhun Hatun'u yanına alırken, Orhan'ın bakımını Bala Hatun üstlendi.

Malhun Hatun ve Aygül Hatun'la birlikte kılık değiştirmiş bir kısmı alpleri köye yerleştiren Osman Bey, Tekfur Nikola'nın hamlesine karşı da hazırlıklıydı. Elindeki kozu oynayıp parayla satın aldığı Katalanları sahaya süren Nikola'ya karşı Osman Bey'in planı hazırdı. Köye gizlenmiş Turgut Bey ve alplerinin savaşa dahil olması ile Tekfur Nikola neye uğradığını şaşırdı. İşin zora girdiğini gören Katalanlar da geri çekilmeye başlayınca Osman Bey'in zaferi perçinlenmiş oldu.

Düşmanın çekilmesinin ardından Osman Bey ve Kayı alpleri köydeki duruma hakim oldu. Köyün dört bir yanı Kayı bayrakları ile süslenirken, Osman Bey coşkulu tezahüratların ardından alplere şöyle seslendi: "Ben ki Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! Gayrı bu köy Türkün mülküdür."

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.