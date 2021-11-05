Yeni versiyon dinler arası diyalog

Dinler arası diyalog projesi için yıllar içinde yapılan hamleler ve faaliyete sokulan planlar dikkat çekmektedir. 2014 yılında Suudi Arabistan ve BAE ortaklığında "Müslüman Hukeme Konseyi " kuruluyor. Suudi Prens Selman ve BAE Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan bu kuruluşun hamisi kişilerdir. Düşünülenin aksine BAE'de kurucu olan Müslümanların nüfusu yaşayanların sadece %20'sini oluşturmaktadır. 2016'da BAE Prensi Vatikan'da Papayı ziyaret ediyor ve Papayı ülkesine davet ediyor. Aynı yıl içerisinde El Ezher Üniversitesi İmamı Ahmet Et-Tayyip Vatikan'da Papa Fransis'i ziyaret ediyor. 2017'nin Nisan ayında Papa Mısır'ı ziyaret ederek dinler arası diyaloğu gündeme taşıyor. Papa "Bu birlik ve beraberlik ziyaretidir" diye beyanat veriyor. El Ezher Üniversitesinde düzenlenen Barış Konferansı'nda konuşma yapıyor ve El Ezher imamına 'kardeşim' diye hitap ediyor.

'ILIMLI İSLAM' KAVRAMI ORTAYA ATILDI

Suudi Arabistan Prensi Selman 2017 yılı sonunda "Ilımlı İslam" kavramını ortaya atarak Suudi Arabistan'da kadınlara araba kullanabilmek ve alışverişe umumi yerlere gidebilmek gibi haklar tanıyor. 2017 yılında Berlin'de kadın-erkek İslam'ın her mezhebinden kişilerin ve LGBTlilerin beraberce namaz kılabileceği 'Liberal İslam Camii' olarak adlandırılan İbn Rüşt-Goethe Camii, Seyran Ateş tarafından açılıyor. İlk kadın İmam olarak sözde camide görev yapan Seyran Ateş, kendini laik ve biseksüel (hem kadınlardan hem de erkeklerden hoşlanan) olarak tanımlamaktadır. Tesettürü reddetmiş; burka ve çarşaf ile camiye girilmesini yasaklamış, örtünmenin Kuran'da yer almadığını iddia etmiştir. 2014 yılında FETÖ ajan yapılanmasının Düseldorf Türkçe Olimpiyatları'na katılan ve ödül alan Seyran Ateş, hain Fetullah Gülen hakkında övgüler dolusu konuşma yapmıştır. Alman SDP partisi üyesi olup Alman devleti tarafından teşvik edilmekte ve pek çok organizasyonda ödül almaktadır.

PAPA FRANSİS'İN BAE ZİYARETİ

2019 yılı BAE'de hoşgörü yılı olarak belirleniyor ve Hoşgörü Bakanlığı kuruluyor. Papa Fransis'in BAE ziyareti de bu yılın Şubat ayına denk getiriliyor. Müslüman Hukeme Konseyi'nin organizasyonunda gerçekleşen ziyarette Papa Franciscus ve El Ezher Üniversitesi İmamı Ahmet Et-Tayyip "İnsan Kardeşliği Zaptı" isimli bir belge imzalıyorlar. Bu belgenin içeriğini incelediğimizde tamamen Hristiyanlık ve İslam'ın nasıl birbirlerine hoşgörü ve anlayış ile davranacağının anlatıldığını görmekteyiz. Bu ziyarette Şeyh Zayed Camiinde Papa ve El Ezher İmamının da dahil olduğu farklı dinlerden 700 den fazla dini liderin katıldığı toplantı düzenleniyor. Papa stadyumda toplanan 150 binden fazla Hıristiyan ile ayin yapıyor. Bir Müslüman liderin Avrupa'da herhangi bir stadyumda namaz kıldırabileceğini ya da mevlüt okutabileceğini düşünebiliyormusunuz?

BATI MEDYASI HEMEN DEVREYE GİRDİ

Bu ziyaret sırasında Alman DW haber kanalının yaptığı haber şöyle: "El-Ezher son yıllarda Sünni dünyasında yeniden önem kazandı. Atatürk'ün 1924'te halifeliği kaldırmasının ardından Sünnilerin ne bir merkezi, ne de bir imamı vardı. Bu arada sözde 'halife' el-Bağdadi gibi kendi kendilerini halife ilan edenler yerden mantar gibi bitiyordu. Ahmed et-Tayyib bugün en saygın İslam üniversitesinin idarecisi olarak Müslümanlar arasında otorite kabul ediliyor ve dikkatli bir reformcu çizgi takip ediyor. Uluslararası platformda ise Batı'yla ve Hristiyanlıkla diyaloğu destekliyor. Et-Tayyib 2017'de de Papa Franciscus'u Kahire'de ağırlamış ve onunla kişisel ve ruhani bir ilişkinin temellerini atmıştı."

Papa Fransis'in BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda düzenlendiği ayine on binlerce kişi katıldı.

ORTAK İBADET YERİ AÇILDI

2019'UN Mart ayında Papa Fransis FAS'a ziyaret düzenliyor ve ziyaretinin sebebinin "Dinler arası diyalog ve tanışma" olarak ifade ediyor. Yine aynı yıl Almanya'da "House of One " Vakfı kuruluyor. Bu vakfın ortaklarını Protestan Papaz Gregor Hohberg, Yahudi haham Andreas Nachama, Forum Dialog'tan Kadir Sancı oluşturuyor. Müslümanları temsil eden ise FETÖ'cü ajanların Forum Dialog isimli organizasyonu. Bu organizasyon, Avrupa'da ilk defa Berlin'de (2. Dünya Savaşı'nda hasar görmüş ve Doğu Almanya Hükümeti tarafından yıkılmış bir kilisenin yerine) Kilise-Havra-Cami olarak kullanılacak bir yapının temelinin atılmasına karar veriyor. Arazi sahibi Catherine Dussmann, Fetö'nün darbeye karıştığı ve diğer Müslümanlar tarafından dışlandığı gerekçesi ile projeden çekildi. Ancak proje Alman Federal Hükümetinin 20 milyon Euro, Berlin Yerel Hükümetinin ise 10 milyon euro desteği ile yeniden canlandırıldı. 42 milyon euroya mal olacak bu yapının temeli, 27 Mayıs 2021 tarihinde atıldı. İnşaatının 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

TÜRKİYE'NİN TAVRI ÖNEMLİ

DİNLER Arası Diyalog Kavramı, Trump tarafından ortaya atılan İbrahim Anlaşması (BAE-Bahreyn- Fas-Sudan eksenli İsrail açılımı), Abu Dabi'de yapılacak İbrahim Evi, Berlinde'ki 'Birin Evi', Liberal İslam (kadın-erkek-LGBTli ortak camiler ve kadınların camilere imam atanması) gibi kavramlarla Müslümanların önüne sürekli değişik adlarla getirilerek İslam dini dejenere edilmeye çalışılıyor. "Crislamizm" olarak adlandırdıkları 'tek dünya dini'ni yaratmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Bu kadar organize hareket eden bir oluşum karşısında Türkiye'nin tavrı; devletin tüm kurumlarıyla özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversiteleri ve de ilahiyatçılarıyla ortak bir duruş sergilemek olmalıdır. Bu duruş etrafında diğer İslam ülkelerini de toplanmaya yöneltecek politikalar geliştirmek gereklidir.

LİBERAL İSLAM CAMİİ

2019 Eylül'de Fransa'da kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği, Eva Janadin ve Anne Sophie-Monsinoy isimli kadınların imamlık yaptığı Liberal İslam Camii açıldı. 2020 Şubat ayında yine Fransa'da Kahina Bahloul isimli kadın imam, kendisinin kurduğu Fatima Liberal Camii'de Cuma Namazı kıldırdı ve vaaz verdi. Kahina Behloul, Cezayirli Müslüman bir baba ve Hıristiyan /Yahudi bir annenin kızıdır. İmam olmak için herhangi bir eğitim almamıştır. Daha önce ABD, Avrupa ve Güney Afrika'da da kadın imamlar namaz kıldırmışlardı.

TÜRKİYE'YE MESAJ VERİLDİ

2021 yılı Mart ayında Papa, Irak'ı ziyaret etti. Hem de pandeminin en hızlı olduğu dönemlerden birinde. Irak'ta Sünnilerle görüşmeyen Papa, Şiilerin kutsal kenti Necef'i ziyaret ederek Sistani ile görüştü. Hazreti İbrahim'in doğduğu Kent olan Ur'da Şiilerle ve Yahudilerle ayin yapıp Kuran dinledi. Musul Ninova'da (Hazreti Yunus'un kabrinin olduğu şehir) ve Erbil'de Franso Hariri Stadyumunda binlerce Hristiyana ayinler düzenledi. Papa'nın (Sistani'nin fetvasıyla kurulan ve Sincar'da PKK teröristleriyle işbirliği yaptığı anlaşılan) Haşdi Şabi teröristleriyle görüşmesi de Türkiyeye bir mesaj niteliğindedir.

TESPİH HEDİYESİ

Üstelik Haşdi Şabi'nin Hristiyan kolu olan İncil Tugayları'nın (Babiliun) başı olan Reyyan Salim el-Keldani'ye Papa'nın kendi tespihini hediye ettiği basına yansıyan bilgiler arasında. Haşdi Şabi günlerce Türkiye'yi tehdit ediyor. Hatta Papa-Sistani görüşmesi esnasında, bu örgüte mensup terör gruplarından birinin başının, ABD'den hava savunma sistemi alıp Türkiye'ye karşı kendilerini savunmaktan söz ettiği de görüldü. Papanın ziyaret günü olan 6 Mart, Irak'ta "Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama günü" ilan edildi.