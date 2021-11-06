ABD'Lİ ilaç üreticisi Pfizer, korona virüse karşı geliştirilen ilaç tedavisinin hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürdüğünü açıkladı. Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, ilacı potansiyel bir "oyun değiştirici" olarak nitelendirerek, "Bu veriler, ilaç düzenleyici makamlar tarafından onaylandığı takdirde oral antiviral adayımızın hastaların hayatını kurtarma, korona virüs enfeksiyonlarının şiddetini azaltma ve her 10 hastaneye yatıştan 9'unu ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor" dedi.
Pfizer’in koronavirüs ilacı yüzde 89 başarılı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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