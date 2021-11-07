Hayvan sahiplerine yakın temas uyarısı

İZMİR Medicana Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, evcil hayvan sahiplerine, "ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, evcil hayvanları Covid-19 olan kişiler, evde Covid-19'lu kişi varmış gibi önlemler almasını öneriyor. Eğer siz Kovid-19 olmuşsanız, sizinle temaslı evcil hayvanınıza da izolasyon uygulamanız tavsiye ediliyor" diye seslendi.

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