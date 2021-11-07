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Haberler Yaşam Hayvan sahiplerine yakın temas uyarısı

Hayvan sahiplerine yakın temas uyarısı

Hayvan sahiplerine yakın temas uyarısı

7.11.2021

İZMİR Medicana Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, evcil hayvan sahiplerine, "ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, evcil hayvanları Covid-19 olan kişiler, evde Covid-19'lu kişi varmış gibi önlemler almasını öneriyor. Eğer siz Kovid-19 olmuşsanız, sizinle temaslı evcil hayvanınıza da izolasyon uygulamanız tavsiye ediliyor" diye seslendi.
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