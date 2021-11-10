Aşısız Amerikalı kısmi felç geçirdi

ABD'NİN Miami şehrinden 3 ay önce tatil yapmak için geldiği İzmir'de korona virüse yakalanan, 22 gün yoğun bakım tedavisi gördükten sonra hastalığı yenen David Boteyo (50), hastaneden taburcu olduktan sonra sağ ayak bileğinde bir zayıflık hissetti. Covid-19 tedavisinin ardından kısmi felç geçiren Boteyo, hem cihazlı fizik tedavi hem de egzersizler sayesinde eski günlerine geri döndü. Tatil için İzmir'e geldiğini ve tamamen iyileştikten sonra ülkesine geri döneceğini söyleyen David Boteyo, "Tedavilerin ardından artık yürüyorum. Aşı olmamıştım. Kesinlikle olacağım" dedi.

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