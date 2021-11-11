Genç mimar Samuray kılıcıyla öldürüldü

İstanbul Ataşehir'e 1 aylık eğitim için Ankara'dan gelen mimar Başak Cengiz, Göktuğ Boz'un Samuray kılıcı ile saldırısına uğradı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Başak Cengiz hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ Boz, eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Başak Cengiz'i (28) takip etti, ardından çantasından çıkardığı Samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.

1 AYLIĞINA GELMİŞTİ

Yaralı kadın, Ataşehir'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Göktuğ Boz, yakalanarak gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Göktuğ Boz ifadesinde evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, bir erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi. Pişman olduğunu belirttiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.