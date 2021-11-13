81 ilde eczane ve ecza depolarına sıkı denetim

TÜRKİYE genelinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bazı ilaçlara erişim sıkıntısı yaşandığı iddiaları üzerine eczane ve ecza depolarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı TİTCK, vatandaşın ilaçlara erişimde sıkıntı yaşamaması ve ilaç tedarikinin kesintisiz sağlanması için düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimleri yurt genelinde sürdürüyor. Son günlerde basında yer alan; döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği yönündeki haberler üzerine ülke genelindeki ilaç firmaları, ecza depoları ve eczanelere yönelik denetimler, bakanlık tarafından daha da sıklaştırıldı, ilaçları stok durumları kontrol edildi. İnceleme sonunda uygunsuzluk belirlenmesi durumunda idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.