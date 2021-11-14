Haberler Yaşam Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

14.11.2021, 19:40 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021, 19:48