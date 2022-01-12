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Haberler Yaşam Destan'ın yeni bölümünde ortalık karışacak! İşte Destan 7. bölüm fragmanı...

Destan'ın yeni bölümünde ortalık karışacak! İşte Destan 7. bölüm fragmanı...

Atv'de izleyicisi ile buluşan ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Destan', 18 Ocak Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle ekrana muhteşem bir dönüş yapacak. 'Destan'ın yedinci bölümünden ilk fragman yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın gündemine girerken nefes kesecek bir bölümün müjdesini verdi. Destan yeni bölümde neler yaşanacak? Alpagu Han oğullarını kurtarabilecek mi? İşte Destan yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar....

12.01.2022, 09:40

Destan’ın yeni bölümünde ortalık karışacak! İşte Destan 7. bölüm fragmanı...

Destan'ın yeni bölümünde Akkız, Batuga'ya desteğini Gök Saray'a dönerek gösterirken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'a esir düşmesi iki hanlığın savaş pozisyonuna geçmesine neden oluyor.

Destan’ın yeni bölümünde ortalık karışacak! İşte Destan 7. bölüm fragmanı...

KAYA VE TEMUR, DAĞ HANLIĞI'NA ESİR DÜŞÜYOR

Kimsenin beklemediği bir anda Kün Ata'yla birlikte Gök Saray'a dönerek Alpagu Han'ın karşısına çıkan Akkız, taht mücadelesinde Batuga'yı yalnız bırakmayacağını göstermek için canını ortaya koyar.

Destan’ın yeni bölümünde ortalık karışacak! İşte Destan 7. bölüm fragmanı...

Batuga, Akkız'ı babasının gazabından korumak için uğraşırken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'a esir düştüğü haberi Gök Saray'a bomba gibi düşer.

Destan’ın yeni bölümünde ortalık karışacak! İşte Destan 7. bölüm fragmanı...

ALPAGU HAN OĞULLARINI KURTARABİLECEK Mİ?

Alpagu Han oğullarını kurtarmak için soluğu Dağ Obası'nda alır. Taht iddiasından vazgeçmeyen Balamir, kurultayı toplayıp yeni han olabilmek için strateji yaparken, Balamir'in çift başlı kurt oyununu öğrenen Batuga ve Akkız yeni bir hamle için harekete geçer. Çolpan Hatun'un Balamir'den talebi ise tüm dengeleri değiştirecek niteliktedir.

Destan’ın yeni bölümünde ortalık karışacak! İşte Destan 7. bölüm fragmanı...

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...