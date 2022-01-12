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Destan'ın yeni bölümünde ortalık karışacak! İşte Destan 7. bölüm fragmanı...

Atv'de izleyicisi ile buluşan ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Destan', 18 Ocak Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle ekrana muhteşem bir dönüş yapacak. 'Destan'ın yedinci bölümünden ilk fragman yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın gündemine girerken nefes kesecek bir bölümün müjdesini verdi. Destan yeni bölümde neler yaşanacak? Alpagu Han oğullarını kurtarabilecek mi? İşte Destan yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar....