Okullar tatil mi? Hangi illerde eğitime ara verildi? İşte kar tatili olan iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarıları etkisini gösteriyor. Yurdun pek çok kesimi kar yağışı altında. Kimi illerde de yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. Peki kar tatili olan illerde hangisi? İşte eğitime kar tatili verilen il ve ilçeler....

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?



BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.

DENİZLİ

Çameli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Yine il genelinde köy okullarında da, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilikçe, bu kapsamdaki öğrencilerin, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceği belirtildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı. Aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.

KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebi ile İl Merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi yaşanan olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz, Valimiz Osman Bilgin'in talimatlarıyla (Valimizin Ankara'da Bakanlıklara yapmış olduğu ziyaretler nedeniyle saha çalışmaları Vali Yardımcımız koordinesinde yapılmaktadır) ilk andan itibaren saha çalışmaları yapılmakta ve gerekli tüm önlemler almaktadır" denildi.

KONYA

Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.