Evlat nöbetindeki anne: Gel devletimize teslim ol

MUŞ'TA, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttikleri çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, 39'uncu haftada da bekleyişlerini sürdürdü. 2014 yılından bu yana haber alamadığını söylediği oğlu Ersin'e teslim olması için çağrıda bulunan anne Ayten Koçhan, "39 haftadır burada çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Hükümetimiz bizlere destek çıkıyor. Yavrum Ersin; beni duyuyorsan, görüyorsan gel, devletimize teslim ol. Onlar sizi kandırıp dağa götürdüler. Sizi orada kullanıyorlar. Gel, teslim ol yavrum. Siz gelene kadar biz buradayız" diye konuştu.

EREN KIŞ OPERASYONLARI PKK'YA AĞIR BEDEL ÖDETTİ

JANDARMA Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 14 ayrı Eren Kış Operasyonu zorlu kış şartlarına rağmen başarıyla devam ediyor. İlk operasyonun başladığı 7 Kasım 2021'den bugüne kadar 12 bin 171 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusunun yer aldığı Eren Kış operasyonlarında 1'i sağ, 19'u ölü olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlar listesinde bulunan sözde üst düzey kadrolardaki bazı teröristler de yer aldı. Ayrıca operasyonlarla, PKK'yla iş birliği içerisinde olduğu belirlenen 10 kişi yakalandı.