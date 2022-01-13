Osman Bey esir düştü! Ölüm kalım savaşı veriyor

19 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümde, Osman Bey ve alpleri Vezir Alemşah'a esir düşerken, Moğol komutanı Geyhatu intikam için bölgeye dönüyor, Gündüz Bey ise beyliğini sağlama almak istiyor.

KURULUŞ OSMAN'IN SON FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

2021'i reytinglerin zirvesinde kapatan 'Kuruluş Osman', 2022'de de Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.

MOĞOLLAR GELİYOR!

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey tuzağa düşer ve Alpleri ile birlikte esir düşer. Osman Bey ağır işkencelere dayanmak zorunda kalırken, ağabeyi Gündüz Bey'in Kayı Obası'ndaki beyliğini herkese kabul ettirmek üzere önlemler alır. Moğolların lideri Geyhatu'nun Osman Bey'den intikam almak için bölgeye dönüşü tüm dengeleri alt üst eder.

SELÇUKLU TAHTI TEHLİKEDE

Osman Bey'in yakalanması ile rahat bir nefes alan Tekfur Nikola, can düşmanı ile işbirliği yapan Tekfur Kosses'le yüzleşirken; Vezir Alemşah, Selçuklu tahtını ele geçirmek için doğru fırsatı yakaladığını düşünerek Sultan Mesud'u ortadan kaldırmaya kalkar.

Vezir Alemşah'a engel olmaya çalışan Osman Bey'i ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.