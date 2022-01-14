Kaynak Holding’in eski koordinatörü tutuklandı

KASTAMONU merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında yakalanan, aralarında kayyum atanan Kaynak Holding'in eski mali ve idari işler koordinatörünün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Yapılan açıklamada, "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma/anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından aranan, FETÖ/PDY'nin en büyük finans kaynaklarından Kaynak Vakfı/Holding Mali İşler Koordinatörü, örgüt üst düzey sorumlularından Kastamonu nüfusuna kayıtlı B.A. İstanbul'da, ihraç komiser yardımcısı E.K. Ankara'da, S.C. de Adana'da gözaltına alındı" denildi.

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