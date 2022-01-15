Son dakika: Aşısızlara zorunlu PCR testi şartı kaldırıldı

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda, aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerle ilgili seyahat ve sosyal etkinlik alanlarındaki genelgenin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. Bu sayede aşı olmayan ve aşı süreci tamamlanmayan kişiler için zorunlu PCR testi kaldırılmış oldu.

Yeni düzenlemelerin yer aldığı yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."

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