Kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak kar tatili olan iller...

Kar ve soğuk havanın etkisi kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Öğrenciler okulların yarın tatil olup olmadığını araştırıyor. Valilikler tek tek tatil haberlerini paylaştı. Peki yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte 17 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

ARTVİN

Artvin'de kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi.

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

SİNOP

Sinop'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KARABÜK

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerin tamamında eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

HAKKARİ

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır" dedi.

BOLU

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

TRABZON

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

VAN

Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gevaş Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 1 bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır' denildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile köylerinde kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde gizli buzlanma, kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü yani 17.01.2022 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

ORDU

Ordu'da kar yağışı nedeniyle 15 ilçenin tamamında, sahil kesimindeki 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ordu'da devam eden kar yağışı yüksek kesimli bölgelerde hayatı olumsuz etkilerken, 15 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında eğitime 17 Ocak tarihinde bir gün ara verilmiştir" denildi.

SAMSUN

Samsun'un Asarcık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Asarcık Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda, "İlçemizde aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 17 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" denildi.