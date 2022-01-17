Çocuk kitapları yazarı Köseoğlu vefat etti

ÇOCUK kitapları yazarı edebiyatçı Hamdululah Köseoğlu, İzmir'de mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda etti. Tire Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi'nde yıllarca edebiyat öğretmenliği yapan ünlü yazar, 50'den fazla çocuk kitabıyla edebiyat dünyasında özel bir yer edindi. Evli ve iki çocuğu bulunan Köseoğlu, Ömer Seyfettin, Gezginler Kulübü, Samim Kocagöz, Ümit Kaftancıoğlu öykü ödüllerinin de sahibiydi. Saksı ile Çekirdek, Aynalı Geyik, Canı Sıkılan Kitap, Kar Çiçekleri, Çocukluğum Hoşça Kal, Sevgi ile Barış, Trenler Nereye Gider, Başı Bulutlu Uçurtma gibi kitapları bulunan Köseoğlu'nun cenazesi, Tire'de toprağa verildi.

■ NADİR UYSAL