İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 17 Ocak Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu