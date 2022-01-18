Cem Bölükbaşı ilklerin peşinde

2022 sezonunda Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli pilot Cem Bölükbaşı, pistlerde ilkleri başarmak istediğini söyledi. E-spordaki başarılarını pistlere de taşıyan 23 yaşındaki sürücü, GT4 Avrupa ile Euroformula Open serilerinde elde ettiği derecelerle dikkati çekti. E-spordan Formula 2'ye yükselerek dünyada bir ilki başaran Cem Bölükbaşı, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Cem Bölükbaşı, F2 Dünya Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde ederek hayallerinden birini gerçekleştirdiğini belirtti. Bölükbaşı, tanışma fırsatı bulduğu Formula 1 pilotu Fernando Alonso ile aynı anda pistleri paylaşmak istediğini kaydetti.

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