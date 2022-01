Haberler Yaşam Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler?

Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler?

Survivor All Star'da dokunulmazlık heyecanı sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler takımları pazartesi akşamı üçüncü kez dokunulmazlık oyununa çıktı. Peki, üçüncü eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'ın ilk haftasında adaya veda edecek isim oynanan 4 dokunulmazlık oyunu ve eleme gecesinin ardından belli olacak. İlk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı, 17 Ocak akşamı galibiyet için parkura çıktı. Gecenin sonunda ise bir isim daha sürgün kampına gönderildi. Survirvor'da sürgün kampına giden yarışmacı kim? 17 Ocak Survivor All Star'da neler yaşandı? İşte Survivor'a dair merak edilenler...