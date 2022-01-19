Estetik işlemlere Venüs darbesi

Astrologların Venüs'ün durumuyla ilgili yaptığı açıklama, güzellik ve estetik sektöründe duraksamalara yol açtı. 19 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda başlayan ve 29 Ocak'a kadar süreceği söylenen Venüs retrosunun, estetik işlem yaptırmak için doğru bir zaman olmadığını açıklayan astrologlar, pek çok operasyonun ertelenmesine neden oldu.

ŞUBAT GELSİN DİYE BEKLİYORUZ

Venüs'ün geri gidişinden dolayı durgun bir dönem yaşadıklarını söyleyen Medikal Estetik Hekimi Osman Baş, "Yılbaşından sonraki hafta ile birlikte alışık olmadığımız randevu iptalleri, ertelemeler veya bekletmeler yaşandı. Bu durum, polikliniğimize yeni gelen danışanlar ve hastalarda da oldu, işlemleri devam edenlerde de. Sayının çok olması dikkatimizi çekti. İstanbul'daki meslektaşlarımda da aynı mevzular yaşanınca, bunun sebebinin Venüs gezegeni olduğunu öğrendik. Astrologlar, birkaç hafta önceki yorumlarda Venüs'ün retroda olduğunu belirterek, herhangi bir estetik, güzellik uygulaması yapılmaması yönünde uyarılarda bulunmuş. Yaptıracakların da ertelemesi gerektiğiyle ilgili öneriler sunmuş" dedi.

21 yıldır İzmir'de doktorluk yapan Osman Baş, daha önceki yıllarda da astroloji konusunda yorumlar duyduklarını ancak bu seneki kadar düşüş yaşamadıklarını belirterek, "İlgi alanıma giren bir konu olmadığı için astrolojiden pek anlamam ama bu işi yapanlara da saygı duyarım. Astrologları eleştirmek gibi algılanmasın. Bu yapılan uyarılar bana biraz ilginç geldi. Çünkü işlerimiz önemli ölçüde duraksadı. Bizim en hareketli olduğumuz dönem Aralık ve Mayıs arasıdır. Eskiden o kadar yoğun çalışırdık ki kendimize zaman ayıramazdık. Şimdi randevu saatlerinde çay içmeye bile vakit buluyoruz. İstanbul'daki estetik camiası kan ağlıyor ve Venüs retrosunun geçmesini bekliyor. 7 Şubat'tan sonra normale döneceğiz" açıklamasında bulundu. Astrolojiyle ilgisi olmayan kişilerin normal şekilde tedavilerini yaptırmaya devam ettiğini kaydeden Baş, Venüs'ün retroda olmasının onları pek etkilemediğini ve herhangi bir sıkıntı ya da endişe verici durum yaşamadıklarını dile getirdi.

FİLİZ ÖZKOL YANITLADI

VENÜS NEDEN ÖNEMLİ?

KONUYLA ilgili açıklamada bulunan astroloji yazarımız Filiz Özkol, "Venüs özellikle kadınların çok değer verdiği, güzellik, asalet ve bakımı temsil eden sanatçı bir gezgendir. Genellikle insanların yüzlerinde ve bedenlerinde kendisini gösterir. Venüs retrolarında güzellikle ilgili konular donar. Tıpkı Merkür retrosunda ilişkilerin blokaja girmesi gibi. Çünkü bu retro, güzellikle ilgili bütün ilerlemeyi durdurur ve yapılan olayları da olumsuz etkiler. Venüs, 3 Şubat'tan sonra normale döner" yorumunu yaptı.

ERECAN AKGÜN