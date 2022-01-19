Vitamin kullanırken bunlara dikkat! Şifa yerine zehir olabilir

"BUZDOLABI 'İLAÇ DOLABI' DEĞİLDİR"

Saydan, yapılan en büyük yanlışların başında ilaçların buzdolabı raflarında saklanmasının geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buzdolabı ilaç dolabı değildir. Buzdolaplarında en çok ve yanlış olarak ateş düşürücü, öksürük ve vitamin şuruplarının saklandığını biliyoruz. Buzdolabında saklanması gerekenler dışında ilaçlarınızı asla buzdolabında saklamayın. Çünkü bazı şurupların içindeki etken maddeler dibe çöker ve her dozda eşit miktarda ilaç alınmamış olur. Bu da tedavi sürecini etkiler. Aynı şekilde buzdolabında saklanan tablet şeklindeki ilaçların da etken maddelerinde bozulmalar meydana gelebilir. Eğer ilacınızın ambalajında 2-8 derece arasında saklamanız gerektiği yazıyorsa bu ilaçlarınızı soğuk ortam olan buzdolabında saklamanız gerekir. Bu tip ilaçların eczaneden temini sırasında ilaçlarınızı taşırken bozulmasını önlemek amacıyla size bir buz aküsü eşliğinde teslim edilecektir. Eczacıların, buz aküsü ile birlikte verdiği ve 'buzdolabına konulacak' dediği ilaçlar da asla buzluk bölümüne veya buzluğa yakın yere konulmamalı. Çünkü bu şekilde de donarak ilaçların bütün yapısı bozulur, böyle bir hata yapıldığında ise ilaçların kullanılmaması gerekir."