Vitamin kullanırken bunlara dikkat! Şifa yerine zehir olabilir

C VİTAMİNLERİ İÇİN SAKLAMA KOŞULLARI UYARISI

"Gıda takviyeleri gıda değil, ilaçtır" diyen Saydan, gıda takviyelerinin saklama koşullarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"İlaçlar gibi gıda takviyelerinin de saklama koşuları ve kullanımları için özel uyarılar bulunuyor. Özellikle son dönemde sıklıkla kullanılan C ve D vitamini içeren gıda takviyeleri için özel saklama koşulları ve uyarılar mevcut. C vitamini içeren gıda takviyeleri mutlaka 25 derecenin altında bir sıcaklıkta muhafaza edilmeli, buzdolabına koyulmamalıdır. Zira C vitamini içeren gıda takviyesinin C vitamini deposu portakal gibi buzdolabında saklanması, suda çözünen efervesan tabletlerde çözünme ve dağılma problemlerine yol açabilir. Kapsül ve tablet formundaki yutulabilir formlarda ise dağılım ve yutma problemlerine sebebiyet verebilir. Unutulmamalıdır ki, C vitamini hem 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda hem de buzdolabı ısısı olan 2-8 derece sıcaklıkta kontrolsüz saklanırsa yapısında bozulmalar meydana gelir."