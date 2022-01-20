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Haberler Yaşam Altın Caretta Ödülleri'nde 'Bir Zamanlar Çukurova'ya üç ödül birden!

Altın Caretta Ödülleri'nde 'Bir Zamanlar Çukurova'ya üç ödül birden!

Atv'nin merakla beklenen, ilgiyle izlenen, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği güçlü oyuncu kadrosu ile dört sezondur izleyicileri ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Altın Caretta Ödülleri'ne damga vurdu. Törende 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi üç ödülün sahibi oldu.

20.01.2022, 11:11 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022, 11:13

Altın Caretta Ödülleri’nde ’Bir Zamanlar Çukurova’ya üç ödül birden!

Bu yıl ikincisi gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Altın Caretta Ödülleri'ne iş, sanat, spor, televizyon ve medya dünyasından yaklaşık 400 konuk katıldı. Geceye Atv ekranının sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncuları damga vurdu.

Altın Caretta Ödülleri’nde ’Bir Zamanlar Çukurova’ya üç ödül birden!

Dizide Füsun, Şermin ve Fadik karakterlerine hayat veren oyuncular Yeliz Doğramacılar, Serpil Taşçıoğlu ve Polen Emre, törende ödüllerini bizzat aldı.

Altın Caretta Ödülleri’nde ’Bir Zamanlar Çukurova’ya üç ödül birden!

Yeliz Doğramacılar ve Serpil Taşçıoğlu 'Yılın en iyi dizi çifti' seçilirken; dizide Fadik karakterine hayat veren Polen Emre ise 'Yılın yardımcı kadın oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

Sevilen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova' Atv ekranında perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek...