Bakan’dan İmamoğlu’na tavsiye: Şov değil iş yap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro projesine onay verilmediği ile ilgili açıklamalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu yanıt verdi. Bakan Karaismailoğlu, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin '"Sefaköy- Beylikdüzü- TÜYAP Metrosu 1 yıla yakındır sadece imza bekliyor" ifadeleriyle ile ilgili projede bazı belgelerin eksik olduğunu vurguladı.

'HALKI YANILTIYOR'

Söz konusu hattın projelerinin incelenmesinde onay verebilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında projenin teslim edilmediğini belirten Karaismailoğlu, "Doküman sunumu yapıldı, eksikler ise İBB temsilcilerine bildirildi. Ancak İmamoğlu, hiçbir hizmet yapmıyor. Hodri meydan! Önce elindeki işleri meybitirsin, şov yapmasın" dedi.

Karaismailoğlu, "İlave dokümanlarda da hala yasal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Hiçbir icraatta bulunmadan çıkıyor, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İBB iş yapmak istiyorsa, enerjisini Mahmutbey-Esenyurt hattı için kullanabilir. Çalışsın yeter ki" dedi.