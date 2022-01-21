Terörle mücadelenin simgesi: Zeytin Dalı

MİLLİ güvenliği söz konusu olduğunda girilemez denilen yerlere giren, yapılmaz denileni yapan Türk ordusunun kahramanlık destanlarından Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü yılına girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyulan güçlü siyasal kararlılıkla başlatılan harekat neticesinde terör örgütü PKK/YPG uzun yıllar hüküm sürdüğü ve ideolojik tahakküm kurmak istediği Afrin Bölgesi'nden temizlendi.

50 NOKTADA KONTROL

ZAFERİN ardından okullarda terör örgütü PKK/ YPG'nin dayattığı eğitim sistemi sona erdi, 100 yataklı hastane faaliyete geçti, ilçenin nüfusu 400 bini geçti. Türkiye'nin amacını ülkenin varlığına tehdit olarak gördüğü ve terör örgütü olarak tanımladığı PKK, KCK, PYD-YPG ve DEAŞ'ı bölgeden uzaklaştırmak, sınır hattının ve bölgedeki halkın güvenliğini sağlamak olarak bildirdiği harekat kapsamında 4 bin 608 PKK/ YPG/PYD ve IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi, 50 stratejik nokta kontrol altına alındı, 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj TSK ve SMO kontrolüne geçti. Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin akabinde altyapı ve asfaltlama çalışmaları yapılmaya, sokaklar düzenli olarak temizlenmeye başladı. Arama ve tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait üsler, hendekler, tuzakladığı mayın ve patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Bölgede hayatın normale dönmesi için Türkiye'nin desteğiyle tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda bölge halkına yardımı hala devam ediyor.

KALLES SALDIRIDA 4 KİSİ HAYATINI KAYBETTİ

HATAY Valiliği, PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 5 füze atışı gerçekleştirildiğini 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivilin yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.30 sıralarında, PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine yönelik 5 adet grad füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir" denildi.

■ BETÜL USTA