“FETÖ’nün gerçek yüzünü gördüm” deyip itirafçı oldu

FETÖ'NÜN firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter'in terasında fotoğraf çektirdikleri diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan, itirafçı olduktan sonra yeniden yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası aldı. Kızının tedavisini yaparken Zekeriya Öz'ün muayenehanesine geldiğini anlatan Baştan, "Bir gün Enes Kanter ve Celal Kara ile geldi. Günlük hayata dair sohbet ettik. Maskeleri düştükten sonra gerçek niyetlerinin dine hizmet olmadığını öğrendim. Vatan haini olduklarını bilseydim asla yardım ve hizmet etmezdim" diye konuştu.

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