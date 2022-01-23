Lahananın faydaları neler? Vitamin deposu lahana hangi hastalıklara iyi geliyor?

Çağın hastalıklarından olan bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun bağışıklığı güçlendirmek olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Rabia Özaslan, lahananın A, C ve K vitaminleri bakımından zengin bir besin maddesi olduğunu belirtti. Lahananın ayrıca yaşlanmaya karşı da etkili olduğunu kaydeden Özaslan, "Kış mevsimi, sağlığımıza yararlı bir besinin de sofralarımızda yer almasını sağlıyor. Lahana çok önemli bir kış sebzesidir. Besleyicidir ve yararları sayılamayacak kadar çoktur. Besleyici özelliği içermiş olduğu vitamin, mineraller ve antioksidanlar sayesindedir. En önemli özelliklerinden bir tanesi de önemli bir lif kaynağı olmasıdır.