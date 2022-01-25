Şehit edildiği noktada Gaffar Okkan’ı andılar

DİYARBAKIR'IN Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve mesai arkadaşı 5 polis memuru, şehit edilmelerinin 21'inci yıldönümünde şehit edildikleri noktada düzenlenen törenle anıldı.

Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır'da gezdiğimiz her sokakta gördüğümüz birçok işyerinde, evde onun gülen yüzüyle fotoğrafını gördüklerini belirterek, "Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı asla unutmadılar. Unutmayacaklar da" dedi.

ÖTE yandan Ankara'da 24 Ocak 1993'te, evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında evinin önünde anıldı.