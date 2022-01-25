  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Şehit edildiği noktada Gaffar Okkan’ı andılar

Şehit edildiği noktada Gaffar Okkan’ı andılar

25.1.2022

Şehit edildiği noktada Gaffar Okkan’ı andılar

DİYARBAKIR'IN Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve mesai arkadaşı 5 polis memuru, şehit edilmelerinin 21'inci yıldönümünde şehit edildikleri noktada düzenlenen törenle anıldı.

Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır'da gezdiğimiz her sokakta gördüğümüz birçok işyerinde, evde onun gülen yüzüyle fotoğrafını gördüklerini belirterek, "Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı asla unutmadılar. Unutmayacaklar da" dedi.
ÖTE yandan Ankara'da 24 Ocak 1993'te, evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında evinin önünde anıldı.