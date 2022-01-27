Survivor All Star’da adaya veda eden isim belli oldu! Acun Ilıcalı’dan sürpriz açıklama geldi

Survivor All Star 2022 son bölümünde eleme heyecanı vardı. Potaya giren isimlerden bir tanesi, yarışmaya veda eden ikinci isim oldu.
Survivor All Star'da tüm heyecanı ile devam ediyor. Yarışmanın son yayınlanan bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası son 4 yarışmacının bulunduğu programda SMS sıralaması ile bir isim daha adaya veda etti. Peki Survivor All Star'da bu hafta kim elendi? İşte 26 Ocak 2022 SMS sıralaması ile Survivor All Star'da adaya veda eden isim ve yarışmaya dair tüm detaylar…
Survivor All Star 2022 son bölümünde eleme heyecanı vardı. Potaya giren isimlerden bir tanesi, yarışmaya veda eden ikinci isim oldu.
Her fırsatta bu seneki Survivor'ın diğerlerinden zor geçeceğini vurgulayan Acun Ilıcalı şöyle konuştu:
Bu survivor çok zor olacak. 2. haftadan 4'er 5'er kilo verdiğinizi görüyorum. Ödülün miktarı olarak daha az ödül alacaksınız. Arkadaşlar bu bir All Star. Burada en hızlı koşan kazanmayacak.
Çemberi en iyi atan da kazanmayacak. Burada en dayanıklınız kazanacak. Bu senenin şampiyonunun en dirençli olan kişi olmasını istiyorum. En zor şartları yenen yarışmacı grubu. Bu sene ilk kez bırakan olabilir.
İki takım kıran kırana mücadelesini sürdürüyor. Yarışmada ilk dokunulmazlığı ünlüler kaybetmişti, ikincisini ise gönüllü takımı kaybetti. Üçüncü oyunun kazananı gönüllüler oldu.
SÜRGÜN ADASINA KİM GİTMİŞTİ?
Bu hafta sürgün adasına ilk olarak Mert gitmişti. İkinci eleme adayı olarak da gönüllülerden Berna adaya gitti. Üçüncü isim ise oy çokluğu ile Ayşıl, son isim de yeniden Sercan oldu. Ünlülerde Nagehan ve Batuhan performans birincisi seçildi. Oran olarak daha yüksek olan Nagehan, dördüncü eleme adayını çıkardı.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
All Star'da ikinci eleme nefes kesti. Ünlüler takımından Mert, Sercan, Ayşıl ve gönüllülerden de Berna eleme adayı olarak sürgün adasında dört gün geçirdi. Ve gecenin sonunda adaya veda eden isim Ayşıl oldu.