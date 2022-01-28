Komedi konçertosu!

İSTANBULLULARIN kar esareti yaşadığı sıralarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranına gittiğini gösteren görüntülerin eski olduğunu söyleyerek alaycı bir paylaşım yapan piyanist Fazıl Say, sosyal medyada alay konusu olmaya devam ediyor.

Eşiyle birlikte İmamoğlu çiftiyle çekilmiş eski bir fotoğrafını koyan Say, alaycı bir şekilde, "Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali'nin de selamları var!" paylaşımını yapmıştı.

İŞTE o paylaşıma gelen yorumlar Say'ı komik duruma düşürdü.

Murat Sayer isimli vatandaşın, "Ulan Fazıl, elin ayağın tutuyor. Bir ünün, itibarın var. 8 yaşında Viyana görmüş, 18 yaşında Düsseldorf konservatuvarını bitirmiş adamsın. Bir laz müteahhitin 2 saat sonra çıkacak yalanı için bu kadar geyik çevirmeye ne ihtiyacın var senin. Ah be kuzum" şeklindeki paylaşımı güldürdü.