Yedi kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu öldü

İSTANBUL'DA Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda bir balıkçıda oturan eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, kaldırıldığı özel hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay öncesinde ünlü avukatın yanına 3 kişinin geldiği ve aralarında 4-5 dakikalık bir konuşmanın geçtiği bildirildi.

ÖNCE ŞOFÖRÜNE SIKMIŞLAR

MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN yanına gelenleri tanıdığı ve konuşmanın bir anda tartışmaya dönüştüğünü söyleyen görgü tanıkları, kimliği belirlenemeyen 3 kişinin önce kavgayı fark ederek yanlarına gelen Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş ettiklerini, ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 7 el silah sıktıkları öğrenildi. KURŞUNLARIN hepsinin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun belden aşağısına isabet ettiği ancak ünlü avukatın, götürüldüğü hastanede kan kaybından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ERKEN: NASIL DAYANACAĞIM

UZUN yıllar televizyonda Ece Erken ile birlikte çalışan Bircan Bali, saldırıya ilişkin detayları paylaştı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bali, "Kıymetli abim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz güzel bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Olaydan sonra saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz" dedi. İlerleyen saatlerdeyse Ece Erken'in en yakınındakilere, "Ben onu çok seviyorum, bu acıya nasıl dayanacağım" dediği iddia etti.

BİR MİLYON LİRALIK DAVA

MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ölmeden önceki sözlerinin de 'Lütfen beni kurtarın' olduğu aktarılırken, öldürülen avukatın naaşının Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı öğrenildi. Görgü tanıkları, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurulduğu balıkçıda önce Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüştüğünü, sonrasında Orman'ın uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrıldığını anlattılar ve "Ardından saldırıyı gerçekleştiren üç şahıs geldi. Şafak Bey, kendisiyle görüşmek isteyen kişileri, müşterileri rahatsız etmemek için arka tarafa götürdü. Burada aralarında 1 milyon liralık davayla ilgili bir tartışma çıktı" dediler.

'LÜTFEN BENİ KURTARIN' DEDİ

TARTIŞMAYI gören Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün de mekana gelmesiyle tartışma büyüdü. Önce şoföre ateş eden saldırganlar, ardından sağ bacağına iki el ateş ettikleri avukatı yerde sürüklediler. Sonrasında ateş etmeye devam ettiler. Saldırıda toplam 7 kurşunun belden aşağısına isabet ettiği Mahmutyazıcıoğlu'nun, sağlık ekiplerine son sözü ise 'Lütfen beni kurtarın' oldu.

ÇAKICI'NIN AVUKATIYDI

ŞAFAK Mahmutyazıcıoğlu, Alaattin Çakıcı'nın da avukatıydı. Çakıcı'nın tahliyesinin ardından ilk ziyaretini teknede yapan ünlü avukat, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın" notunu düşmüştü