Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Katillerin yakalandığı anlar kamerada

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Gözaltına sayısı 11'e yükselirken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.
29.01.2022, 12:23
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu. İkindi vaktti kılınan cenaze namazının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
"ACIMIZ BÜYÜK"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.
Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok" diye konuştu.
"ÇOK ERKEN GİTTİ"
Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.
EŞİNİN TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ, FOTOĞRAFINI ÖPTÜ
İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Hacer Mahmutyazıcıoğlu, "Oğlum benim, kocaman oğlum" diyerek tabuta sarıldı. Ece Erken de elinden bırakmadığı eşinin fotoğrafını öptü. Cenazeye Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de katıldı.