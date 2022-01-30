Fail yakalandı

İSTANBUL Bakırköy'de ünlü sunucu Ece Erken'in eşi BJK'nin eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınanların sayısı 11'e yükselirken Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın Büyükçekmece'de kaldıkları günübirlik kiralanan eve operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

MAHMUTYAZICIOĞLU Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. O adreslerden biri Büyükçekmece, Alkent Mahallesi oldu. "Kasten öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak, burada günübirlik kiralanan dairede yakalandı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın yanı sıra Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 11'e yükselirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"AMBULANS GEÇ GELDİ" İDDİASI

ÖTE yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olay sonrası ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ambulansın 40 dakika sonra geldiğini, kocasının kan kaybından hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Erken paylaşımında, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesinin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" diyerek tepki göstermişti.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN CEVAP

ECE Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesinin ardından sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "112 Komuta Kontrol merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39'da 'İki kişi vuruldu' açıklamalı ihbar personelimiz tarafından alınmıştır. Saat 00.41'de adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat 00.47'de ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56'da olay yerinden ayrılmış ve saat 01.00'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır."

ERKEN'DEN 'SÜKÜRLER OLSUN' PAYLASIMI

ECE Erken, şüphelilerin yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ece Erken'in paylaşımında, "Allahım şükürler olsun Rabbiiiiiimmmmmm sen çok büyüksün" ifadeleri yer aldı. Bir diğer paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı: "Sayın İçişleri bakanımızdan ve emniyet birimlerinden Allah razı olsun. Onlar yakalanana kadar nefes almadık biz. Yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara."