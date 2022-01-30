Hemşirenin ölümünde ‘gitar biblosu’ detayı

İSTANBUL'DA erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'la kaldığı pansiyonda balkondan düşerek ölen İzmirli hemşire Şebnem Köker (29) cinayetinde Bayhan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada konuşan Timuçin Bayhan, suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben bir ara dalmışım. Dışarıdan çöp kutusuna çöp atılır gibi bir ses geldi" dedi. Mahkeme, Köker'in cesedinin yanında bulunan gitar biblosu parçasını sanığa sorunca, "Oraya nasıl düşmüş fikrim yok" şeklinde cevap verdi.

RAPORLAR BEKLENECEK

MÜŞTEKİ avukatları gitarın geri kalan kısmının olay yerinden çıkmadığını, üzerinde sanığın kanı olabileceği ihtimalinin dikkate alınarak gitarın geri kalan kısmının sorulmasını ve sanığın tutuklanmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Bayhan'ın tutukluluk talebinin reddine karar verdi. Mahkeme kayıp gitar parçasının akıbetinin sorulması için mevcut pansiyona müzekkere yazılmasına da karar vererek Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporların beklenmesine karar verdi.