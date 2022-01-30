Metaverse ile hacı olunmaz

Suudi Arabistan Müslümanlar için kutsal mekan olan Mekke'deki Kabe'ye ziyaretlerin metaverse evreni üzerinden gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalara başladı. Sanal ziyaretle Kabe'nin duvarında bulunan Hacer-ül Esved taşını görmek mümkün olacak. Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşıma göre bu yeni girişim, Müslümanların Mekke'ye hac ziyareti gerçekleştirmesinden önce Hacer-ül Esved'i deneyimlemelerini sağlıyor.

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİYLE

Programın açılışını yaparken, Kabe ve Mescidi Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdülaziz el Suud, sanal gerçeklik gözlükleriyle birlikte insanların evlerinde oturarak Mekke'deki önemli hac mekanlarını ziyaret edebileceği simülasyon için, kişilerin görme ve işitme duyularının dışında dokunma ve koku duyularını da deneyimleyebileceğini söyledi. Projenin ne zaman hayata geçeceği merak konusu olurken, metaverse üzerinden Kabe ziyareti ile hacı olunup olunmayacağı İslami kesimde tartışma yarattı. Türkiye'nin İslami konularda kanaat önderi sayılan isimlerden Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut ve İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Demircan gibi isimler, bu şekilde sanal alemde Kabe ziyareti ile hac veya umre görevinin yerine gelmiş olmayacağını belirtti.-

METAVERSE NEDİR?

'METAVERSE gerçek ve sanalın bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya. Kullanıcılar bir sanal gerçeklik kulaklığı ve denetleyicileri kullanarak meta veri tabanında sanal olarak seyahat edebilirler.

NE DEDİLER?... NE DEDİLER?...NE DEDİLER?...

● GÖZLÜK TAKARAK HACI OLUNMAZ:

İlahiyatçı Yazar Ali Rıza Demircan, metaverse ile Kabe ziyareti yaparak hacı olunamayacağını söyledi. Demircan, "Burada sanal bir ziyaret var. Fiziki olarak orada bulunmuyorsunuz. Haccın farzları belli. İhrama girmek, tavaf etmek ve arafatta vakfeye durmak. Yani gözlük takarak hacı olunamaz. Sadece bilgilendirme ve manevi haz alma amaçlı olabilir. Duygulandığınız ölçüde bir sevap kazanırsınız. Hac ibadetini fiziki olarak yapmak lazım. Neml süresinde de Hz. Süleyman, yanındaki insan ve cinlere çok uzaktaki Belkıs'ın tahtını getirmesini istiyor. Bu tahtı göz açıp kapayana kadar getirenler var. Ama bugünkü teknoloji o kadar gelişmiş değil" diye konuştu.

● BUNLAR DECCALİN BİR OYUNU:

Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut ise, "Bunlar deccaliyetin son numaraları çünkü deccalin sahte cenneti ve sahte cehenemi olacak. Yani iblisin ve deccalin numaraları. Hadisi şerifte var sahte cennetleri ve cehennemleri olacak insanları diriltecek öldürecek. Sizin sürülerinizi bağlayacak, diyor. Bugün yapılan operasyonlardan bahsediyor. Bilgisayarda oyun oynarken bir sürü adam öldürüyorlar mesela bunlar gerçekte katil olmuyorlar. Cinayet işlemiyorlarsa bu şekilde yapan da hacı olamaz. Eskiden tesbihin içinde Kabe resimleri olurdu. Bu şekilde hacı olunmuş olsaydı o zaman herkes hacı olmuştu. Bunlara inanmamak lazım bunların hepsi deccalin ve şeytanın oyunları" dedi.

● MANEVİ BİR HAZ ALINABİLİR:

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Bu sanal bir ziyarettir ve güzel bir şeydir, en azından gidemeyenler için manevi bir haz verir. Sanal alemde kabede gibi oluyorsunuz ama bu gerçek bir hac veya umre değil tabi ki. Gidemeyenler hasret çekenler için güzel bir uygulama. Bunu sadece sanal bir ziyaret olduğunu bilmek lazım. Gözlük ziyareti ile hac veya umre görevi yerine gelmiş olmaz. Hac ve umre için fiziki olarak orada bulunmak lazım. Arefe gününde arafatta bubunmak lazım. Bu sanal seyahat. Manevi bir haldir. Bu bir haz duyulması manevi zevk için bilgilenmek içindir. Duymuş olduğunuz hazza göre sevap alabilirsiniz" dedi.

TOLGA TEKİN