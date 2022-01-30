‘Yalnız Kurt’ zirvede başladı

BAŞROLLERİNİ Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin'in paylaştığı Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan Yalnız Kurt, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem ekrana hem de sosyal medyaya damgasını vuran dizi, Twitter'da trendler arasında yer aldı. Reyting sonuçlarına göre AB ve Total reyting sıralamasında, atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.

TARİHE IŞIK TUTACAK

ATV ekranının yeni dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle geçtiğimiz cuma akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yaptığı, yapımcılığını ise Osman Sınav'ın üstlendiği ATV'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' un yapımını Sinegraf, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav üstleniyor. Dizinin senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme aldı. Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.