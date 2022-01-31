MEB 15 bin öğretmen ataması ne zaman saat kaçta yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilecek?

Sözleşmli öğretmenli atama sonuçları için aramalar sürüyor. Başkan Erdoğan'ın katılımı ile bugün 15 bin öğretmen ataması yapılacak. Tercihte bulunan binlerce öğretmen heyecanla sonuçları takip ediyor. Peki MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Atama sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek? İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de gerçekleşmişti. 31 Ocak'ta (bugün) yapılacak 15 bin Öğretmen Ataması törenini Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak. Atama sonuçları bugün adayların erişimine sunulacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?
15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 12.00'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Tercih sonuçları, akşam saatlerine doğru E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Atama sonuçları, MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e Devlet ekranından sorgulanabilecek. Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.
2022 ÖĞRETMEN ATAMALARI İLE İLGİLİ MEB'DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi, 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini, yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Yani sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı takviyesi, altyapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2022
Sınıf öğretmenliği 2175
Özel eğitim öğretmenliği 1755
Okul öncesi öğretmenliği 1302
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1030
İlköğretim matematik 1001
İngilizce 857
Rehberlik 804
Matematik 733
Fen bilimleri 702
Türkçe 698
Türk Dili ve Edebiyatı 501
Beden eğitimi 351
Müzik 350
Arapça 314
Tarih 262
Kimya ve kimya teknolojisi 261
Fizik 253
İmam hatip lisesi meslek dersleri 238
Coğrafya 185
Görsel sanatlar 180
Almanca 171
Felsefe 149
Sosyal bilgiler 130
Biyoloji 105
Teknoloji ve tasarım 86
Yiyecek içecek hizmetleri 57
Bilişim teknolojileri 51
Motorin araçlar teknolojisi 25
Elektrik/ elektronik 16
Çocuk gelişimi ve eğitimi 14
Sağlık ve sağlık hizmetleri 10
Adalet 10
Mobilya ve iç mekân tasarım 9
Elektrik-elektronik tek/elektronik 8
Endüstriyel otomasyon teknolojileri 8
Ulaştırma hizmetleri ve lojistik 8
Yenilenebilir enerji teknolojileri 5
Biyomedikal cihaz teknolojileri 3
Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 3
Denizcilik ve gemi yönetimi 3