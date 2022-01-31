MEB 15 bin öğretmen ataması ne zaman saat kaçta yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilecek?

Sözleşmli öğretmenli atama sonuçları için aramalar sürüyor. Başkan Erdoğan'ın katılımı ile bugün 15 bin öğretmen ataması yapılacak. Tercihte bulunan binlerce öğretmen heyecanla sonuçları takip ediyor. Peki MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Atama sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de gerçekleşmişti. 31 Ocak'ta (bugün) yapılacak 15 bin Öğretmen Ataması törenini Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak. Atama sonuçları bugün adayların erişimine sunulacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 12.00'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Tercih sonuçları, akşam saatlerine doğru E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Atama sonuçları, MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e Devlet ekranından sorgulanabilecek. Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.

2022 ÖĞRETMEN ATAMALARI İLE İLGİLİ MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi, 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini, yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Yani sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı takviyesi, altyapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2022

Sınıf öğretmenliği 2175

Özel eğitim öğretmenliği 1755

Okul öncesi öğretmenliği 1302

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1030

İlköğretim matematik 1001

İngilizce 857

Rehberlik 804

Matematik 733

Fen bilimleri 702

Türkçe 698

Türk Dili ve Edebiyatı 501

Beden eğitimi 351

Müzik 350

Arapça 314

Tarih 262

Kimya ve kimya teknolojisi 261

Fizik 253

İmam hatip lisesi meslek dersleri 238

Coğrafya 185

Görsel sanatlar 180

Almanca 171

Felsefe 149

Sosyal bilgiler 130

Biyoloji 105

Teknoloji ve tasarım 86

Yiyecek içecek hizmetleri 57

Bilişim teknolojileri 51

Motorin araçlar teknolojisi 25

Elektrik/ elektronik 16

Çocuk gelişimi ve eğitimi 14

Sağlık ve sağlık hizmetleri 10

Adalet 10

Mobilya ve iç mekân tasarım 9

Elektrik-elektronik tek/elektronik 8

Endüstriyel otomasyon teknolojileri 8

Ulaştırma hizmetleri ve lojistik 8

Yenilenebilir enerji teknolojileri 5

Biyomedikal cihaz teknolojileri 3

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 3

Denizcilik ve gemi yönetimi 3