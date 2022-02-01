Hollanda’dan Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’in ailesi konuştu: Büyük bir gurur

Hollanda'da 'öldü' denilerek yaşam fişi çekilmek istenen lösemi hastası Dilara'yı Türkiye'ye getiren ekip SABAH'a konuştu: Riskli bir transferi başarıyla tamamladık. Bundan sonra hastamız pek çok branştaki doktorlarımıza emanet. Dilara'nın ailesi de A Haber'e konuşurken anne ve babanın duygu dolu ifadeleri dikkat çekti.

DOKTORLARI SABAH'A KONUŞTU: BU BAŞARILI BİR SÜREÇ

Hollanda'da yaşayan ve kaldırıldığı hastanede ölüm kalım savaşı verirken hastane yönetiminin yaşam fişini çekmeyi kararlaştırdığı lösemi hastası Dilara Şahin (24) Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla önceki sabah saat 04.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Şahin, tedavisine devam edileceği Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Kızının Hollanda'da gördüğü muameleye A Haber kanalı aracılığıyla isyan eden baba Oğuz Şahin'in feryadını duyan Başkan Erdoğan hastanın Türkiye'ye getirilmesi için talimat vermişti.

Dilara'yı ülkeye getiren 3 kişilik sağlık ekibinin başındaki Doç. Dr. Murat Sargın "Hastamız yapay kalp ve akciğer cihazına bağlı. Bu cihazla bu kadar saat yolculuk çok sık yapılabilen bir şey değil. Burada gerçekten başarılı ve fedakârca süreçler işledi" dedi.

BABA OĞUZ ŞAHİN: CUMHURBAŞKANIMIZ SÜREKLİ TAKİP EDİYOR

Gereken her şeyi yaptılar. Devletimiz aldı kızımızı ve "kızınız bizim kızımızdır" dediler. Şu anda Hollanda basını bile bunu yazıyor. Ağır hasta olan Dilara'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye götürüldüğünü yazıyorlar. İnsan hastasını bile bazen unutuyor ve bununla gurur duyuyor. Herkesten Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız talimat verdi getirildi. Sürekli takip ediyor. İnanır mısınız Sağlık Bakanımız sayın Koca gece 3'te 4'te bile arayıp durumla ilgili bilgi veriyor. Herkese doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

BUGÜNÜ BİZE YAŞATMADILAR YA! ARTIK HER ŞEYE RAZIYIZ

Başkanımız Erdoğan bir baba gibi ilgileniyor. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Umutla, heyecanla, korkuyla bekliyoruz. Sonuca da hepsine razıyız. Bugün kızımızın cenazesini alacaktık. Bugünü bize yaşatmadıkları için her şeye razıyız.

ANNE NURTEN ŞAHİN: BU ÇOK BÜYÜK BİR GURUR

Bu gururu size anlatmam imkansız. Çok büyük bir gurur. Bir gurbetçi olmadan inanın anlayamazsınız. Bizi sahipsiz bırakmadılar. Hepsinden Allah razı olsun.