’Kalp Yarası’ dizisinde bu hafta neler yaşandı?

Ayşe, bir anda hayatlarına giren Pınar'la ilgili kendini rahatsız hissetse de Ferit bu durumu sıradan bir kıskançlık olarak düşündü. Geçmişin hesabını sormak için Sancakzade Konağı'na giriş yapan Feraye ise yanına Pınar ve Yaman'ı da alarak yaşadığını herkese ilan etti.